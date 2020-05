"Nad tahavad minult kõik ära võtta!" Ralliäss Jari-Matti Latvala peab riigile tagastama hiigelsuure summa

Sellest 1,4 miljonit on Latvala juba tagasi maksnud ja tema hinnangul on maksuameti veel ligi viie miljoni euro suurune nõue ebaõiglane.

"Tundub, et minult tahetakse kõik ära võtta. Olin kõik rallisõitjana veedetud aastad teadlik, et mul on vaja tulevikku kindlustada. Rallit sõites võtsin selleks suuri riske. Nõustun, makse tuleb maksta, aga see nõue läheb üle piiri," rääkis Latvala Iltalehtile.

Latvala kolis 2009. aastal maksude optimeerimiseks elama Monacosse, mida ta peab oma peamiseks koduks. Soome maksuamet aga nii ei arva ning ametnike hinnangul veedab Latvala rohkem aega Soomes kui Monacos ja peab seega sünniriigile täies ulatuses makse maksma. Peamiselt puudutab vaidlus aastaid 2014-2015.

"Pole selge, mis sellest 4,88 miljonist eurost saab. Pean advokaatidega konsulteerima. Kui selgub, et pean maksma, siis mul ei jää muud üle kui maksta. Aga minu arust ei ole maksuameti tegutsemine aus," sõnas soomlane.