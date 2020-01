Muudatused WRC kalendris: üks etapp jäeti ära, teine tuuakse nädala jagu lähemale

Esialgu oli kavas 14 MM-rallit, kuid Tšiili ralli korraldajad edastasid juba mullu novembris FIA-le palve etapp ära jätta. Põhjuseks oktoobris alanud protestid, mis on Tšiili elu pea peale pööranud ning seega ei näinud kohalikud autosporditegelased võimalust, et Concepcioni linna ümbrusse planeeritud MM-rallit õnnestuks 2020. aasta hooajal läbi viia.

Tänase otsusega teatas FIA, et Tšiili ralli korraldajate palve on rahuldatud ning ühtegi rallit asemele ei tooda. Sellega seoses on muudetud ka ühe etapi toimumisaega. Argentina ralli tõsteti nädala jagu ettepoole ning see toimub nüüd 23.-26. aprillini.

Kuna Tšiilis pidi toimuma ka juunior WRC etapp, siis see tõsteti hoopis Suurbritannia ralli peale.

2020. aasta MM-sarja kalender:

1. Monte Carlo 23.-26. jaanuar

2. Rootsi 13.-16. veebruar

3. Mehhiko 12.-15. märts

4. Argentina 23. - 26. aprill

5. Portugal 21.-24. mai

6. Sardiinia 4.-7. juuni

7. Keenia 16.-19. juuli

8. Soome 6.-9. august

9. Uus-Meremaa 3.-6. september

10. Türgi 24.-27. september

11. Saksamaa 15.-18. oktoober

12. Suurbritannia 29. oktoober - 1. november

13. Jaapan 19.-22. november