Murelik Soome ralliäss: ma ei tea, kas tänavust WRC-hooaega on mõtet lõpuni sõita

"Kui nad tahavad tõesti kogu ralli Baumholderis korraldada, siis ma ei tea, kas tänavu on WRC-sarja lõpuni sõitmisel üldse mõtet," rääkis Lappi portaalile Rallit.fi.

"Pealegi pole ma üldse kindel, kas kõiki planeeritud viit rallit õnnestub sõita. Loodan, et etappe toimub võimalikult palju, aga samal ajal soovin, et see oleks kõigi jaoks turvaline," lisas soomlane.

15.-18. oktoobrini sõidetava Saksamaa ralli kohta peaks rohkem infot tulema lähiajal.