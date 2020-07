Murelik Esapekka Lappi Rally Estoniast: meilt pole alguses mõtet häid aegu oodata

"Loomulikult tahaksin sõita nii palju kui võimalik, kuid see pole praegu võimalik. Seega pole mul põhjust ka depressiooni sellepärast langeda. Nüüd proovime enne Eestit testipäeva kirja saada," rääkis Lappi portaalile Rallit.fi.

Koroonaviiruse pandeemia on eriti rängalt mõjunud tiimidest just M-Spordile, sest võistkonna koduks olev Suurbritannia on Euroopas üks enim viirusest laastatud piirkondi. "Meil on praegu üsna rasked ajad. Võib-olla on see alati nii olnud, kuid nüüd on seda eriti näha," jätkas Lappi. "Ralliprogrammi arendamine põhineb puhtalt äril, mis on märtsist saadik pausil olnud."

"Kui midagi ei toimu, siis raha ei liigu," arutles soomlane. "See on ilmselt olnud peamine põhjus, miks me pole saanud testida. Ausalt öelda pole ma selle kohta isegi küsinud, usun lihtsalt, et põhjus on rahas."

WRC hooaeg jätkub septembri alguses toimuva Rally Estoniaga. Lappi hinnangul nad esimesel võistluspäeval esikohtade eest võistlema ei hakka. "Meilt pole mõtet laupäeval tippaegu oodata. Alguses läheb veits aega, et käima saada, aga loomulikult loodame võimalikult kiiresti kiiruse üles leida," sõnas ta.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on suurem osa M-Spordi liikmetest olnud juba mitu kuud tööta. Rallit.fi andmetel on Suurbritannia võistkond pidanud praeguseks ka inimesi koondama.