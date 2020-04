Murelik Andrea Adamo: olukord võib kujuneda keerulisemaks, kui praegu ette kujutame

"Me oleme kõik ühel või teisel määral seotud autotootjatega," sõnas Adamo, viidates lisaks Tommi Mäkinenile (Toyota) ja Richard Millenerile (M-Sport). "Peame vaatama, mida nad räägivad tänavuse hooaja kohta, aga peame juba praegu mõtlema ka järgmise aasta peale, sest eelarve ja rahalised võimalused on teised. Kuidas me 2021. aastaga silmitsi seisame, missugused otsused me saame praegu uue hooaja nimel vastu võtta... Arvan, et see pilt on keerulisem, kui hetkel ette kujutame."

Sarnaselt muule spordimaailmale on koroonaviirus ka WRC karusselli pea peale pööranud. Praeguseks hetkeks on sõidetud vaid kolm etappi ning millal hooaeg jätkuda võib, pole teada. Adamo hinnangul ei saa täielikult välistada, et tänavusel hooajal enam ühtegi etappi ei sõideta. "Me peame reaalsusele otsa vaatama ja reaalsus ei ole praegu üldse selge."

"Me ei tea, missugused riigid avatakse ning me ei saa alahinnata majanduslik hoobi mõju. Loomulikult keskenduvad kõik praegu koroonaviiruse olukorrale, inimeste tervisele ja sellele, kuidas viirus kontrolli alla saada, aga kahjuks - ma ei taha olla liiga pessimistlik, aga peagi taandub emotsionaalne ja tervislik pool ning peame reaalsusega silmitsi seisma."

"Läbirääkimised käivad meeskondade ja FIA (Rahvusvaheline Autospordiliit - toim) vahel, et näha, mida me tänavusel hooajal veel teha saame. Eesmärk on sõita nii paljudel etappidel kui võimalik," lisas M-Spordi juht Millener. "Reaalsus on aga see, et peame ootama ja vaatama, mida erinevad riigid lubavad ning kui palju saame ringi reisida. Paljud spordialad kaaluvad võistluste pidamist suletud uste taga, aga arvan, et see pole ralliga eriti võimalik."