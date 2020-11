MotoGP tippsõitja tuleb Monza MM-rallil Hyundai masinaga starti

"Olen äärmisel elevil võimalusest osaleda WRC-sarja etapil," vahendas DirtFish MotoGP sõitja sõnu. "See on suurepärane võimalus olla maailma parimate sõitjate keskel ning võtta osa teisest spordialast."

Hyundai R5 masinaga kihutav Morbidelli võistleb Monzas WRC3 klassis. Auto valmistab talle ette Hyundai Itaalia. "Sellest tuleb väga lõbus üritus, ehkki pean kiiresti palju detaile selgeks õppima ning pole lihtne nii lühikese ajaga kohaneda neljarattalise masinaga," lisas Morbidelli.

WRC-etapil debüüti tegev Morbidelli hoiab MotoGP sarjas teist kohta. Pühapäeval on kavas hooaega lõpetav Portugali GP. Itaallase edu kolmandal kohal oleva Alex Rinsi ees on neli punkti. MM-tiitli kindlustas möödunud nädalal hispaanlane Joan Mir.

Monza MM-ralli on kavas 3. - 6. detsembrini.