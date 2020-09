"Mootor oli justkui ribadeks!" Toyota selgitas, mis juhtus Sebastien Ogier'ga Türgi rallil

Toyota rallitiimi peainsener Tim Fowler rääkis portaalile DirtFish, et vähemalt laupäevaste probleemide põhjus sai selgeks. Katkise käigukastimagneti tõttu kaotas Ogier laupäeva õhtul ligi pool minutit.

"Kasutame käiguvahetuseks elektrimootoriga süsteemi. Magnet on selle mootori üks osa ja see lakkas töötamast. Tegu on väikese osaga, mille läbimõõt on 40 mm ja pikkus umbes 60 mm. Uskumatu, et nii väike osa suudab nii suure probleemi põhjustada," lausus Fowler.

"Me pole taolise veaga kunagi kokku puutunud ja see on päris häiriv. Arvan, et tootmisel tehti viga. Analüüsime, miks see täpselt katki läks. Eeldame, et põhjus on selles, et käigukasti mootor oli väga uus. Sellest hetkest, kui Ogier seda kasutama hakkas, oli mootori tööeast kulunud vaid 10 protsenti. See oleks nagunii katki läinud," lisas ta.

Pühapäeval ütles üles sisepõlemismootor. Selle täpset põhjust alles uuritakse.

"Teame ainult seda, et üks silinder lakkas töötamast. Põhjusele jõuame jälile alles siis, kui mootori detailideni lahti võtame. Rike tekkis siis, kui mootor töötas väga kõrgetel pööretel. Mootor oleks justkui ribadeks," ütles Fowler.

Katkestamisega andis Ogier MM-sarja liidrikoha käest. Enne Sardiinia rallit hoiab esikohta tema tiimikaaslane Elfyn Evans, kellel on 97 punkti Ogier' 79 vastu.

MM-sarja punktiseis:

1. Elfyn Evans 97 punkti

2. Sebastien Ogier 79

3. Ott Tänak 70

4. Kalle Rovanperä 70

5. Thierry Neuville 65

6. Esapekka Lappi 38

7. Teemu Suninen 34

8. Craig Breen 25

9. Sebastien Loeb 24

10. Gus Greensmith 16