Monza ralli liider Lappi: siin ei loe, kellel on parim auto

Lappi tõusis liidriks kolmanda kiiruskatse järel, kus ta sõitis ainsana lumerehvidega, mis tõi talle ka kiiruskatse võidu. Ta edestab Hyundai ässa Dani Sordot 3,3 sekundiga.

"Teeolud lõid võimaluse, kus kõige olulisem pole enam see, kellel on parim auto. Muidugi peab auto olema heal tasemel, aga võimsus ja aerodünaamika pole siin kõige vajalikumad," rääkis Lappi DirtFishile antud intervjuus. "Oleme viimastel rallidel näinud, et kiiretel osadel kaotame palju aega, aga siin see ei loe. Usun, et see ongi hetkel võtmekoht olnud."

Kas edu võib ka homme jätkuda? "Tundub, et kogu nädalavahetusel püsivad keerulised olud. Tõesti, meil on suur võimalus olemas," oli soomlane optimistlik.

Lappile kuluks edukas tulemus hädasti ära. Tänavusest hooajast tal veel poodiumit pole, tema parimaks tulemuseks on Monte Carlo ralli neljas koht. "Sellest on palju aega möödas, kui viimati sellises positsioonis olen. Tahan ja olen püüdnud olla (siin), aga olen tundnud, et pole vahet, mida teen - sellest ikka ei piisa. Väga tore on näha, et minu töö on hakanud ära tasuma."