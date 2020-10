Monza MM-ralli on ralliässa Sunineni jaoks Räikköneni tõttu väga eriline sündmus

Suninen avaldas intervjuus, et on lapsest saadik olnud kaasmaalase Räikköneni ja üldse kogu vormel-1-sarja fänn. 2007. aastal elas Suninen 13-aastaselt telepildi vahendusel Räikkönenile kaasa, kes sai Monza ringrajal toimunud etapil kolmanda koha. Mäletatavasti krooniti Räikkönen samal aastal F1-sarja maailmameistriks.

Nüüd saab Suninen ise samal ringrajal ja selle ümbruses võistelda. "Kui üles kasvasin, siis minu jaoks oli olemas ainult Kimi. Alati oli teemaks ainult Kimi ja F1. Tahtsin ise väga võidu sõita," rääkis Suninen, kes alustas enda sportlaskarjääri kardisõitjana. "Kui sõitsin kardiga, siis nautisin üle kõige vihmast sõitmist," jätkas ta. "Mulle meeldis see tunne, kuidas kart ringi libises."

"Ootan väga Monzal võistlemist. Osalesin sealsel Rally Show'l 2018. aastal. See on üks paremaid üritusi, kus olen ralliautoga võistelnud," lisas soomlane. "Olukord on nüüd teine, sest meil on korralik ralli, aga atmosfäär oli seal mõnus - kõik oli väga hästi organiseeritud."

Suninen ootab väga just WRC masina proovile panemist Monza ringrajal. "Olen võidusõitja taustaga, seega on suurepärane tagasi ringrajale saada. WRC masinad on väga võimekad sellistel radadel, kui arvestada aerodünaamikat ja jõudlust. Ringrajal tunnetab seda eriti hästi. Usun, et suudan seal kiire olla ja enda oskuseid ära kasutada."

Teemu Suninen hoiab MM-sarja üldarvestuses 44 punktiga kuuendat kohta.

Monza MM-ralli on kavas 4. - 6. detsembrini.