Monza MM-ralli korraldajad avalikustasid võistlustrassi

Ralli algab neljapäeva (3. detsembri) õhtul toimuva lühikese 2-kilomeetrise etapiga "Monza King of Show". Tavaliselt on see olnud Monza rallishow viimaseks kiiruskatseks.

Reedel on kavas viis kiiruskatset, kus 13,3- ja 16-kilomeetrist etappi läbitakse kaks korda ja 10,2-kilomeetrist katset korra.

DirtFishi andmetel tahtsid ürituse korraldajad ralli pidada ainult Monzas, kuid praegusel hetkel peetakse laupäevased kuus kiiruskatset Bergamost põhja pool Alpide jalamil. See on ralli keskusest umbes tunniajase autosõidu kaugusel.

Laupäevastest kiiruskatsetest pikim on 26,3 km-ne Selvino etapp, mis avab võistluspäeva kell 8.01.

Pühapäeval on veel kolm kiiruskatset. Kokku läbivad rallimehed 239 kilomeetrit. Võrdluseks võib tuua, et tänavusel Rally Estonial läbiti kolme päeva jooksul kokku 232,64 km.

Enne viimast etappi juhib MM-sarja Elfyn Evans (Toyota), kelle edu tiimikaaslase Sébastien Ogier ees on 14 punkti. Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja tiitlikaitsja Ott Tänak jäävad Evansist juba vastavalt 24 ja 28 punkti kaugusele. Viimasel etapil on koos punktikatsega võimalik teenida maksimaalselt 30 punkti.