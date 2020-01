Monte Carlo üllatusmehe tormihoiatus konkurentidele: nüüd teame, et peame eesmärgiks võtma võitmise

Evans tõestas Monte Carlo ralliga, et ka temal tasub tänavu silma peal hoida. Kohati uskumatut sõitu teinud britt läks viimasele võistluspäevale vastu liidrikohal. Pühapäeval aga Evansi hoog veidi rauges ning mees langes lõpuks Thierry Neuville'i (Hyundai) ja tiimikaaslase järel Sebastien Ogier' kolmandaks.

"Nüüd teame, et peame eesmärgiks võtma võitmise," rääkis Evans portaalile Dirtfish. "Midagi ette planeerida pole aga mõtet. Tuleb hoida pea maas ning anda igal rallil endast parim. Pole mõtet suure plaaniga välja tulla, vaid tuleb lihtsalt minna kiiruskatsetele, proovida neid võita ning küll kõik ülejäänu teeb oma töö."

"Arvan, et näitasime juba mullu, et meil on igal pinnasel kiirust," vastas Evans küsimusele, kas ta tunneb, et võib igal etapil olla võidukonkurentsis. "Auto tundub väga hea. Tõsi, me pole kruusal eriti sõitnud, aga need (kruusarallid) on WRC-kalendri üliolulised osad. Seniste tulemuste põhjal võib siiski öelda, et olukord ei paista halb."

"Asjad ei sujunud enam lihtsalt nii hästi," vaatas britt möödunud pühapäevale tagasi. "Tegime mõned väiksed muudatused Toyotal aga võib-olla need ei tulnud just kasuks. Mu sõit ei olnud ka enam kõige sujuvam."