Monte Carlo üllatusmees läheb Rootsi rallile vastu lootusrikkalt: loodetavasti suudame taas hea tulemuse teha

"Ootan väga Rootsi rallit," rääkis britt Toyota pressiteate vahendusel. "Auto oli meie talvetestide ajal väga hea, seega loodan Rootsis taas tugeva tulemuse teha. Monte Carlo oli meie jaoks üldjoontes positiivne algus Toyota võistkonnas, ehkki oleksime võinud veelgi parema tulemuse saada."

Evans lisas, et Rootsis sõltub palju stardijärjekorrast. "Stardijärjekord võib sõltuvalt ilmast suurt rolli mängida. Kui on palju lahtist lund, saavad eelise need, kes alustavad hiljem. Nagu igal rallil, lähme ka siin esimesest kiiruskatsest saadik endast parimat andma."

Rootsi ralli sõidetakse 13. - 16. veebruarini. Soojade ilmaolude tõttu on tänavune etapp kavas lühendatud korras, rallimehi ootab ees vaid 171,64 km jagu katseid.