Monte Carlo rallit juhtiv Evans tänas õnne: olin liiga optimistlik, kuid õnneks ei saanud millelegi pihta

"Kokkuvõttes oli täitsa korralik päev ja hea tunne on liidrikohal olla. Olen senise nädalavahetusega rahul: masin on andnud kõvasti enesekindlust ja meeskond on töötanud suurepäraselt," sõnas Evans Toyota pressiteenistuse vahendusel.

"Õhtused kiiruskatsed olid päris keerulised, kui läksime konkurentide eeskujul slick `ide peale, kuid mõnes rajaosas oli ikkagi jääd. Olin siis esimesel katsel liiga ettevaatlik ja teisel jälle liiga optimistlik, kui ühes jäises kurvis sõitsin rajalt välja, kuid õnneks ei saanud millelegi pihta. Homme ootab kõva võitlus ees, peame keskenduma ja mitte üle mõtlema," lisas 31-aastane Evans.

Tänavuseks hooajaks Toyotasse kolinud waleslane juhib enne viimast võistluspäeva tiimikaaslase Sebastien Ogier ees 4,9 ja Hyundai sõitja Thierry Neuville`i ees 6,4 sekundiga.