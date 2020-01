Monte Carlo ralli tõestab, et Ott Tänakul tuleb tänavu konkurentide osas silmad rohkem lahti hoida

2017. aastal võitis Ogier ning talle järgnesid Neuville ning Tänak. 2018. aastal oli lõppseis täpselt sama. Mullu võidutses Tänak, taaskord oli teine Neuville ning Ogier pidi leppima kolmanda kohaga.

Tänavuse hooaja eel räägiti taas, et suursoosikuteks on Ogier, Tänak ja Neuville. Suure kolmiku võimaliku ohustajana nägid mõned paduoptimistid noort Kalle Rovanperät, kuid ratsionaalsemalt asjudest arutlevad eksperdid hindasid avaetapi eel kõrgelt Elfyn Evansi võimalusi.

Monte Carlo ralli ongi tõestanud, et M-Spordi värvid Toyota omade vastu vahetanud Evans on sel aastal sisenemas kõrgesse mängu ehk Tänak peab ühel konkurendil veel tõsiselt silma peal hoidma.

Monte Carlos on Evans igatahes pidamas tõsist esikohaheitlust koos Ogier'i ja Neuville'iga.

Varasemalt on Evans võitnud ühe MM-ralli ning jõudnud üheksal korral poodiumile. Hooaja kokkuvõttes on ta nii 2017. kui ka 2019. aasta lõpetanud viiendal positsioonil.

„Olen autoga väga rahul. See on justkui minu jaoks arendatud,“ kiitis Evans Rallit.fi vahendusel Toyotat. „Uue autoga startimise eel oled tavaliselt ikka natuke skeptiline, kuid juba testid näitasid, et tunnen end selles autos hästi.“