Monte Carlo ralli saatus ripub juuksekarva otsas: ühest otsusest sõltub kõik

Spekulatsioonid Monte Carlo MM-ralli võimaliku ärajäämise kohta on levinud juba mõnda aega. Põhjuseks on mõistagi koroonapandeemia. Juba enne jõule teatas Monaco autospordiliit (Automobile Club de Monaco), et publikut Monte Carlo rallil raja äärde ei lubata. Ära jäeti neljapäeva hommikul toimuma pidanud testikatse ning kaks neljapäevaõhtust kiiruskatset toodi liikumispiirangut arvestades mõni tund varasemaks.

Juba detsembri keskpaigas selgus, et tänavune Rootsi ralli jääb pandeemia tõttu ära. Monte Carlo korraldajate kasuks räägib aga asjaolu, et nemad ei sõltu nii palju piletitulust.

Hiljuti karmistati aga veel piiranguid Hautes-Alpesi departemangus, kuhu kuulub Gapi linn. Just Gapis ja selle ümbruses asub Monte Carlo ralli keskus ja toimuvad enamus kiiruskatsed. Alates 2. jaanuarist kehtib selles piirkonnas väljas liikumise keeld alates õhtul kella 18-st kuni hommikul kella 6-ni välja.

DirtFishi teatel selgub 7. jaanuaril, kuidas piirkondlik valitsus koroonapandeemia vastu edasi võitleb. Kui piiranguid karmistatakse veelgi, ei jää ACM-il muud üle, kui ralli ära jätta.

Automobile Club de Monaco DirtFishile ametlikku kommentaari ei andnud. Küll oli nõus veidi olukorda anonüümselt kommenteerima üks organisatsioonile lähedane allikas. "ACM jätkab töötamist WRC-sarja hooaja avaetapi korraldamise nimel ning ignoreerib kõiki negatiivseid spekulatsioone. ACM on sarnases seisus mullu detsembris toimunud Monza ralli korraldajatega," vahendas DirtFish allika sõnu. "Korraldajad ootavad kohalike juhtide korraldusi."

"Kui Gapi võimud annavad rallile rohelise tule - isegi sellistes keerulistes tingimustes - siis see toimub," jätkas allikas. "ACM on juba varasemalt tõestanud, et suudavad iga olukorraga kohaneda. Neljapäev ütleb meile juba rohkem."

Monte Carlo ralli on hetkeseisuga planeeritud 21. - 24. jaanuarini. Praeguse ajakavaga saab tutvuda siit.