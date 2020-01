Monte Carlo ralli eripära: esimesed kiiruskatsed on hooaja kõige raskemad

Monte Carlo ralli algab juba neljapäeva õhtul, kui kavas on kaks kiiruskatset kogupikkusega 42,96 kilomeetrit. Katsed teevad aga keeruliseks õhtune pimedus ja salapärased ilmaolud.

"Neljapäev on raske päev hooaja alustuseks," rääkis 31-aastane Evans WRC kodulehe vahendusel. "Sõidame uue autoga pimeduses, keegi ei tea, kas tee on märg, kuiv, külmunud või kui palju jääd seal on. Kõik on uus, isegi esimene kiiruskatse ise. Need on ilmselt kogu hooaja kõige keerulistemas tingimustes sõidetavad katsed."

Mida ootad tänavusest Monte Carlo rallist? "Kes teab, mida ilm teeb? See on Monte, siin võib kõike juhtuda. Lumi, mis nädalavahetusel alla sadas, võib stardiks olla kadunud või hoopiski ära külmunud. Võib-olla on lund hoopis vahepeal juurde tulnud."

Evans lisas, et oluline on rahulikuks jääda. "Pole mõtet selle üle muretseda. Loomulikult pakub veidi stressi neljapäeva õhtuks rehvide valimine, aga kui otsus on tehtud, tuleb jääda rahulikuks ja sellega edasi minna."

Senise karjääri M-Spordis sõitnud Evans kihutab kaks järgmist aastat Toyota ridades. "Tunnen, et olen stabiilselt edasi arenenud sõitmisega. Tahaksin seda trendi jätkata, muutuda kiiremaks ja järgmisest kahest aastat Toyota viimast võtta."