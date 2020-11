MM-tiitlit jahtiv Evans: Monza ralli test saab olema ülioluline

Nimelt toimub Monza etapp suuresti asfaldi peal, kuid britt on seni Toyota Yaris WRC masinaga võistelnud asfaldi peal vaid jaanuaris toimunud Monte Carlo rallil. "Meie Monza rallile eelnev test saab olema ülioluline, sest meil on asfaldiseadistusega Yaris WRC-s vähe kogemusi," rääkis Evans väljaandele Autosport. "Peame testist maksimumi võtma, et saaksime end mugavalt tunda."

Kui Monza ralli laupäevane võistluspäev peetakse Lombardia piirkonna teedel, siis suurem osa võistlust toimub ikkagi kuulsal Monza ringrajal ja selle ümbruses. "Selle etapi teeb väljakutsuvaks asjaolu, et meil on kahe väga erineva iseloomuga katsed. Selleks on keeruline ühepäevase testiga valmistuda," tõdes britt. "Kavatseme kasutada ka varasemaid andmeid ja seda just laupäevasteks mägisteks katseteks. Kuigi tingimused pole just samad, siis saame ka Monte Carlo, Korsika ja Hispaania rallidelt kogutud informatsiooni kasutada."

Evans edestab Monza ralli eel tiimikaaslast Sebastien Ogier'd 14 punktiga. Teoreetilised lootused on veel ka Hyundai sõitjatel Thierry Neuville'il ja Ott Tänakul. Neuville jääb liidrist maha 24, Tänak 28 punktiga. Ühelt etapil on maksimaalselt võimalik koguda 30 silma.