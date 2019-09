MM-tiitli nimel võitlev Hyundai teeb viimaste etappide eel põneva käigu

MM-sarjas teist kohta hoidev Thierry Neuville võtab kõigest nädal pärast Walesi etappi osa San Marino asfaldirallist (10.-13. oktoober). Üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb stardib nädal enne Kataloonia etappi Hispaanias toimuval Ciudad de Granada rallil (18.-19. oktoober), mis sõidetakse kruusateedel.

Meeskondlikus arvestuses oli Hyundai liidrikoht oli veel pärast Sardiinia rallit võrdlemisi kindel, kui Toyota ees oli edu 44 punkti. Soome ja Saksamaa etapiga on see aga kahanenud kaheksa silma peale.

"See annab meile suurepärase võimaluse valmistuda hooaja viimasteks rallideks," põhjendas otsust WRC kodulehel Adamo. "Võitlus tiitli nimel on uskumatult tihe ja me püüame igas valdkonnas edasi areneda."

Lisarallid tähendavad, et Hyundai tiim võtab oktoobris erinevatest etappidest osa neli nädalavahetust järjest. "Kogu tiim teeb suurepärast tööd ja olen väga tänulik neile, et nad suudavad WRC-hooaja vahele lisatööd teha. Oleme palju pingutanud, et olla konkurentsivõimelised MM-tiitli heitluses."

"Vahe (Toyotaga) on küll vähenenud ja seega peamegi nüüd kahekordistama pingutused, sest hooaja kulminatsioon on lähenemas," lisas Adamo.