MM-sarja üldseis: Ott Tänak tõusis Ogier' kannule!

Teise järjestikuse rallivõidu saanud Tänak on nüüd sel hooajal võitnud kolm etappi, samal ajal kui mõlemal peakonkurendil Sébastien Ogier'l ja Thierry Neuville'il on kirjas kaks võitu. Samas on esikolmik endiselt päris tihedalt koos, samas ollakse endiselt ülejäänud sõitjatest mäekõrguselt üle.

MM-sarja üldseis (individuaalne):