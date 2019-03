MM-sarja üldseis: esikolmik on ülitihedalt koos, Tänak langes liidrikohalt

Raul Ojassaar reporter RUS

Korsika ralli 2019 Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Autoralli MM-sarja neljandaks etapiks olnud Korsika ralli järel on seis individuaalarvestuses ülimalt pingeline: "suur kolmik" on kõik koos ning vahed on väga väikesed.