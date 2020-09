MM-sarja üldliider Elfyn Evans: piisab ühest katkestamisest ja kõik on pea peale pööratud

"Praegune seis on mõistagi parem, kui siis, kui olukord oleks vastupidine, aga ma pole sellele palju mõelnud," rääkis portaalile Motorspordile Evans, kelle edu tiimikaaslasest lähima jälitaja Sebastien Ogier' ees on 18 punkti. "Kes teab, mis praeguse hetke ja hooaja lõpu vahel veel juhtuda võib?"

"Teame, et piisab ühest katkestamisest ning kõik on pea peale pööratud," jätkas britt. "Peame järgmiste etappide ajal pea külmana hoidma."

MM-sarja hooaeg jätkub 8. - 11. oktoobrini toimuva Sardiinia ralliga.