MM-sarja punktiseis: Tänak võttis sisse veelgi võimsama edumaa, Toyota tegi Hyundaile suure sammu lähemale

Kui enne Saksamaa rallit juhtis Tänak MM-sarja 22-punktilise edumaaga, siis edukas etapp kasvatas eestlase edu juba 33 silma peale. See tähendab, et Tänaku edu on nüüd suurem punktisummast, mis on võimalik ühe etapiga teenida.

Punktiseis on koostatud eeldusel, et Esapekka Lappi hilineb viimasesse kontrollpunkti sihilikult ning lubab sellega Andreas Mikkelseni ja Sébastien Ogier' endast mööda, et tiimikaaslane Ogier seeläbi rohkem individuaalseid punkte teeniks. Kui seda ei juhtu, on Lappil 62 asemel kirjas 66 punkti, Ogier'l 164 asemel 166 ning Mikkelsenil 79 asemel 81 punkti.

Samuti on eeldatud, et ralli neljanda kohaga lõpetanud Dani Sordo laseb sarnasel viisil endast mööda tiimikaaslase Thierry Neuville'i.

MM-sarja individuaalne üldseis: