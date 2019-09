Kolm etappi enne MM-sarja lõppu on Ott Tänak ja Martin Järveoja endiselt MM-sarja liidrid, kuid edu, mis enne Türgi etappi oli 33-punktiline ning seda võrdluses Thierry Neuville'iga, on nüüd 17 silma ning hoopis Sébastien Ogier' ees, kes võttis Türgist oma hooaja kolmanda etapivõidu.

