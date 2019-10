MM-sarja punktiseis: Ott Tänakul on võimalus maailmameistriks tulla juba kolme nädala pärast

Tiitli kindlustamiseks oleks Tänakul Kataloonia etapi järel vaja vähemalt 30-punktilist edu - võrdsete punktide korral kalduks kaalukauss Tänaku kasuks, kuna juba praegu on kindel, et just eestlane võidab sel hooajal kõige rohkem rallisid.

Kui individuaalses arvestuses suutis Tänak edu suurendada, siis võistkondlikus arvestuses vähenes Hyundai edu Toyota ees ning selles plaanis tulevad hooaja kaks viimast etappi äärmiselt pingelised.

MM-sarja punktiseis: