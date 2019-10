MM-sarja naasval Elfyn Evansil lubatakse riskida: britt läheb Walesi MM-rallil püüdma teist võitu

Evans alustas tänavust hooaega soliidselt ning suvepausile minnes olid temast paremad ainult MM-sarja tõelised tipud ehk Ott Tänak, Sebastien Ogier ja Thierry Neuville. Seejärel sai Evans Rally Estonial aga seljavigastuse ning järgmised kolm MM-rallit on tal tulnud vahele jätta. Walesis on mees aga stardis ning M-Sport ootab temalt võitu.

„Tal on uus auto ning me tahame, et ta võtaks sellest maksimumi,“ teatas aastaid M-Spordi tiimi juhtinud Malcolm Wilson Autospordile. „Oleme näinud, et autol on olemas vajalik kiirus Walesis võitmiseks. M-Spordi autoga on Walesis võidetud kahel viimasel aastal (2017. aastal Evans ning 2018. aastal Ogier). Oleme näinud Elfyni küpsemist ja ta on kiireks sõiduks valmis.“

„Tahame, et ta läheks rajale endast maksimumi andma. Ta võib võtta ka riske ning suruda maksimaalselt,“ lubas Wilson. „Tal ei ole midagi kaotada ning ta annab endast kõik.“

Evans on MM-sarja kokkuvõttes langenud praeguseks 9. positsioonile.

MM-sarja üldseis enne Walesi rallit:



1. Ott Tänak (Toyota) 210 punkti

2. Sebastien Ogier (Citroen) 193

3. Thierry Neuville (Hyundai) 180

4. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 94

5. Kris Meeke (Toyota) 86

6. Jari-Matti Latvala (Toyota) 84

7. Teemu Suninen (M-Sport) 83

8. Esapekka Lappi (Citroen) 80

9. Elfyn Evans (M-Sport) 78

10. Dani Sordo (Hyundai) 72

11. Sebastien Loeb (Hyundai) 39