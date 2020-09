MM-sarja liidriks tõusnud Elfyn Evans: tore on lõpuks suures mängus olla

"Minu karjääri jaoks on tänavune hooaeg olnud kindlasti positiivne. Ma ei ole varem MM-tiitli heitluses olnud. Saime eelmisel aastal palju paremaks, aeg-ajalt olime kiirust näidanud juba varem. Paraku murdsin eelmisel aastal selja ja mõni etapp läks nässu. Nüüd on kõik paika loksuma hakanud," rääkis Evans Türgi ralli pressikonverentsil.

"Toyotaga liitumine on olnud tore kogemus. Olen võistkonda sulandunud ja naudin Yaris WRC-ga sõitmist. Kõrgete kohtade eest võitlemine teeb mind palju õnnelikumaks," lisas ta.

Walesist pärit Evans ütles, et ta pole MM-sarja punktivahesid analüüsima hakanud.

"Ma pole sellele eriti mõelnud. Kindlasti on hea liider olla - see on palju parem kui vastupidi. Teame, et üks katkestamine võib uuesti seisu pea peale pöörata. Peame järgmistel rallidel pea külmana hoidma," sõnas ta.

Praeguse seisuga on WRC sarjas kavas veel kaks etappi. 8.-11. oktoobrini sõidetakse Sardiinias ja 20.-22. novembrini Belgias.