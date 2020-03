MM-sarja liider Elfyn Evans uuest olukorrast: see ei tee meie elu Mehhikos lihtsamaks

"Loomulikult on hooaja algus olnud uue tiimiga hea ja ootan väga tänavust esimest kruusarallit," rääkis Evans. "Omal moel on Mehhiko kahe esimese ralliga (Monte Carlo ja Rootsi - toim) sarnane, sest sellel on samuti spetsifiilised väljakutsed, millega tuleb kohaneda."

"Lisaks on see uus teekate, kus on vaja Toyotaga harjuda. Esimesel kahel etapil leidsime aga hea enesetunde ja loodan Mehhikos seda jätkata. Üldliidriks olemine tähendab, et peame reedel teepuhastaja rollis olema, mis ei tee meie jaoks asja lihtsamaks. Peame selle aga peaaegu ära unustama ja keskenduma lihtsalt tööle."

Mehhiko MM-etapp sõidetakse 12. - 15. märtsini. Evans hoiab ralli eel 42 punktiga liidrikohta, Hyundai sõitjal Thierry Neuville'l on samuti 42 silma koos, aga Evansil on ette näidata kaks poodiumikohta. Kolmandal kohal paikneb Evansi tiimikaaslane Sebastien Ogier (37).