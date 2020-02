MM-sarja liider Elfyn Evans: ajan Toyotas oma asja, mitte ei kopeeri Ogier'd

Evans on teinud tänavusele hooajale suurepärase alguse. Monte Carlo kolmas koht ja Rootsi ralli võit annavad MM-sarja üldarvestuses esimese koha. Hyundai sõitjal Thierry Neuville'l on küll sama palju punkte (42), aga Evansil on võidu kõrvale ette näidata üks kolmas koht, belglasel aga üks kuues koht.

"Selge on see, et tunnen end autos mugavalt," alustas Evans. "Saan väga head tagasisidet, aga olen teatud asjadega oma teed läinud. Ilmselgelt on Toyota kiire ja vägagi sõidetav ning neil on head seadistused olemas, aga natuke tuleb ka isiklikustada masinat."

"Olen kohas, kus tean täpselt, mida autolt vaja ja ma ei karda seda järele proovida," jätkas britt. "Kolm aastat tagasi, kui viimati Sebastien Ogier'ga koos sõitsin (2018. aastal kuulusid mõlemad M-Sporti - toim), mõtlesin, et mida Seb teha tahab. Ta on ju maailmameister ja ei saa seega eksida. Nüüd olen mõistnud, et ma ei ole siin selleks, et Ogier'd kopeerida, vaid oma asja ajada."

Kahe hooaja vahel M-Spordist Toyotasse siirdunud Evans tunnistas, et tema suhtumine hakkas muutuma aasta tagasi ehk mullusel Rootsi rallil. "Olgem ausad, 2018. aasta Rootsi etapp oli täielik katastroof (Evans sai 14. koha - toim). Seega olin mullu Rootsi ralli eelsel testil ja teadsin, et auto oli 2018. aastal siin olnud kohutav. Teadsin, et peame midagi muutma. M-Spordil oli toona häid ideid, mul olid ka omad mõtted ja panime kõik kokku. Tulimegi siia ja olime kiired."