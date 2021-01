MM-sarja korraldajad teatasid, et WRC-kalendrisse lisandus uus ralli

Rootsi ralli loobumise tõttu anti talveralli korraldamise võimalus soomlastele, millest põhjanaabrid kahe käega kinni haarasid.

"Kui detsembris sai kindlaks, et Rootsi rallit ei toimu, oleme Rovaniemi linna, kohalike entusiastide ja AKK Sportsiga (võistlust korraldav promootor - A.K.) kõvasti tööd teinud, et see üritus toimuda saaks. Oleme ajaga võidu jooksnud, aitäh kõigile osalistele. Kuigi ralli algab vaid 44 päeva pärast, teame, et korraldajad ei jäta midagi tähelepanuta. Nad teevad kindlaks, et etapil on sama kõrged standardid kui suvisel Soome rallil," rääkis WRC Promoteri tegevdirektor Jona Siebel pressiteate vahendusel.

Kavas on 260 km jagu kiiruskatseid.

Traditsiooniline Soome ralli Jyväskyläs on WRC kalendris kirjas kuupäevadel 29. juuli kuni 1. august peale Rally Estoniat (15.-18. juuli).