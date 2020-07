MM-kalendrisse pürginud Tšehhimaa Barumi ralli jäetakse koroonakriisi teise laine kartuses ära

Rahalistes raskustes vaevelnud Barumi ralli algatas eelmisel nädalal annetuste kogumise ning suutis kokku saada 315 305 Tšehhi krooni ehk umbes 12 000 eurot, millest oleks eelarveaugu täitmiseks peaaegu piisanud. Kuna Tšehhimaal on aga COVID-19 viirusesse nakatunud inimeste arv viimastel päevadel tõusnud, otsustati augusti lõppu planeeritud ralli siiski ära jätta.

"Eelmisel nädalavahetusel on (COVID-19) olukord murettekitavaks muutunud,” sõnas ralli esindaja Miloslav Regner DirtFishile.

„Praegu levib nakkus peamiselt Karviná põhjaosas, kuid hiljuti kehtestatud piirangud, mille kohaselt võivad selle piirkonna spordiüritustel viibida maksimaalselt 100 inimest, on meile tõsiseks hoiatuseks."

"Me ei kujuta ette, et saame rallit korraldada ilma fännideta. Eriti nüüd, kus poolehoidjad panid meie ettevõtmisele rahaliselt õla alla," selgitas Regner ja lisas: "Inimeste turvalisus on aga ikkagi kõige tähtsam. Tänan kõiki, kes meid toetasid, kuid me kohtume uuesti 2021. aastal."

Autoralli Euroopa meistrivõistluste kalendrisse kuulunud Barumi ralli üritas tänavu sarnaselt Rally Estoniale pääseda ka WRC sarja etapiks. Rally Estonia saatus selgub homme.

Barumi ralli on tõusnud viimaste aastatega Brnos peetava MotoGP etapi kõrval Tšehhi teiseks tähtsamaks mootorispordivõistluseks.