Mitu punkti peaks Ott Tänak kolme ralliga veel koguma, et võita tänavune MM-tiitel?

Praegu on MM-sarjas liidrikohta hoidmas Ott Tänak, kellel on koos 210 punkti. Teisel positsioonil olev Ogier kaotab talle 17 ja kolmandat kohta hoidev Thierry Neuville 30 silmaga. Milline punktisumma tagaks aga lõpuks eestlasele MM-tiitli?

Kui Ogier krooniti mullu maailmameistriks, siis sai ta kokku 219 silma. Toona sõideti 13 etappi ehk keskmiselt kogus ta ühelt võidukihutamiselt 16,85 silma. 2017. aastal MM-tiitlit võites oli tema punktisummaks 232 ehk keskmiselt teenis ta ühelt etapilt 17,85 silma.

Neljal korral Volkswageniga maailmameistriks tulles oli Ogier'i ülekaal niivõrd suur, et keegi talle ohtlikuks ei saanudki. Igalt etapilt teenis ta toona keskmiselt üle 20 silma. Seda kõigil neljal hooajal.

Sel hooajal on Ogier keskmiselt etapi kohta teeninud 17,55 silma ehk ta liigub sarnases tempos 2017. aastaga. Tänakul on keskmiselt etapi kohta praegu 19,1 silma ehk tegemist on keskmise skooriga, millest enamat on Ogier suutnud näidata ainult Volkswageni roolis.

Ehk ajalugu justkui näitab, et Tänak võib tõusta maailmameistriks, kui ta jätkab samasuguse keskmise hooga, mida ta on sel hooajal seni näidanud. See tähendaks, et järelejäänud kolme etapiga tuleks koguda vähemalt 57 punkti. Teadupärast on ühel etapil laual maksimaalselt 30 silma (25 võidu ja 5 punktikatse võidu eest) ehk kui üks ralli peaks eestlasel ebaõnnestuma, siis ülejäänud kahel tuleks teha ideaalilähedane sooritus.

Autoralli MM-sari jätkub 3.-6. oktoobrini toimuval Suurbritannia rallil.