Mis saab Soome MM-rallist? "Olukord pole enam meie kätes"

Eile tuli WRC-sarjast otsus, et Portugali ja Sardiinia rallid on koroonaviiruse tõttu edasi lükatud. Seega peaks järgmisena kavas olema 16.-19. juulini toimuv Safari ralli, kuid ka Keenias on hetkel piirid suletud.

Backman tunnistas Rallit-fi-le, et ka nende jaoks on olukord murettekitav. "Pole mingit kindlust üheski asjas. Kellelgi pole täna sellist kristallgloobust, mille pealt saaks kindlalt öelda, mis hakkab juhtuma," sõnas Backman.

"Ma pean muretsema. Samas on meil veel lootust, sest augustini on pikk maa minna. Aga asjad ei ole enam ainult meie kätes."

Soome ralli peakorraldaja sõnul on laual mitmeid võimalusi. "Teoreetiliselt on kõik variandid lahtised. Hetkel on väga vara kuulutada, et augustis toimuv ralli lükatakse edasi. Ka WRC poolt pole ühtegi sellist mõtet kostnud."

"Esmalt tahamegi kuulata, mida WRC pakub. Mis nad tänavuse hooaja kalendriga ette võtavad. Teine tähtis osapool on mõistagi Soome valitsus, kelle seisukohti ja ettekirjutusi me huviga jälgime," lisas Backman.

Tänavusest autoralli MM-sarjast on siiani peetud vaid kolm etappi.