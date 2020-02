Mis saab Rootsi MM-rallist? Üks programm jäeti juba ära

"Rootsi ralli esindajad on koos FIA ja WRC promootoritega arutanud etapi toimumise tingimusi," rääkis Olsson WRC kodulehe vahendusel. "Viimastel päevadel on lund hakanud sadama, kuid ebaharilikult soe ilm ja praegune ilmaprognoos tekitab jätkuvalt muret. Pole kindel, kas teed on piisavas korras, et etappi saaks läbi viia."

"Kavatseme veel WRC tiimidega läbirääkimisi pidada. FIA plaanib käimasoleva nädala alguses koha peal uurida, missuguses seisus kiiruskatsed on. Me jätkuvalt kaalume kõiki variante, et MM-rallit ikkagi korraldada. Jälgime pidevalt tingimusi. Selleks, et tõsta võimalusi, otsustasime tänasega ära jätta Historic-klassi võidukihutamise."

Rootsi MM-rallil on traditsiooniliselt osalenud ka ajaloolised Historic-klassi kuuluvad masinad, kus eri ajastute ralliautod omavahel konkureerivad.

