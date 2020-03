Mis saab Argentina MM-rallist?

Esimesed muudatused koroonaviiruse tõttu tulid juba eelmisel nädalal, kui Mehhiko MM-rallil otsustati pühapäevane võistluspäev ära jätta. Etapi ajal teatati ühtlasi, et aprilli lõpus kavas olema pidanud Argentina ralli planeeritud ajal ei toimu.

Sel nädalal teatas WRC-sarja promootor, et enne septembrit Argentina rallit kohaliku valitsuse piirangute tõttu ei peeta. See on aga tekitanud küsimusi, kas ja kuidas Argentina MM-etappi sügisel üldse korraldada saaks.

Sügis on MM-sarjas niigi tihe. Septembris kihutavad ralliässad Uus-Meremaal ja Türgis. Oktoobris on plaanis rallid nii Saksamaal kui Walesis. Seega on raske näha, kuhu saaks mahutada Argentina ralli. Lõuna-Ameerika etapi puhul peab arvesse võtma ka kauge asukohaga seotud logistilisi probleeme.

WRC-sarja promootorid andsid teada, et jälgivad igas riigis valitsevat olukorda, aga võimalusel püütakse ära pidada nii palju etappe kui võimalik. "Oleme pühendunud sellele, et korraldada võimalikult paljusid rallisid praegu kavas olevatel kuupäevadel või vajadusel uutel aegadel."

Autoralli MM-sarja hooaeg peaks jätkuma 21. mail algava Portugali ralliga. Vähemalt praeguse seisuga on nii Portugali kui juuni alguses plaanis oleva Sardiinia ralli ettevalmistused käimas planeeritud kujul.