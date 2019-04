Mis juhtus Ott Tänaku Toyotaga? Meeskond lõpetas pika vaikuse ja avaldas katkestamise põhjuse

Kui esialgu ei saadud mägede vahel katkestanud Tänakuga levi puudumise tõttu üldse ühendust, siis nüüd on Toyota meeskond Twitteris avaldanud tõenäolise katkestamise põhjuse - selleks oli ilmselt genenaatori või aku rike.

"Meeskond ei ole veel autoni jõudnud ega meestega rääkinud, ent teame, et akutase oli enne katset vähenemas. Töötame eeldusel, et tegu oli generaatori või aku rikkega."

ℹ️ Update on car #8 of @OttTanak: The team is yet to recover the car and speak to the crew, but we know that battery charge was decreasing before the stage. Our working assumption is that it is alternator or battery related.#WRC #RallyArgentina #TGR_WRC