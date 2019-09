Milline oleks MM-sarja üldseis, kui Toyota ei laguneks? Tänak oleks juba sisuliselt maailmameister

Madis Kalvet reporter RUS 1

Ott Tänak on sel hooajal võitnud viis rallit, kuid reaalsuses võiks võite olla kaheksa. Foto: EIBNER/Alexander Neis, via www.imago-images.de, imago images / Eibner/Scanpix

Autoralli MM-sarjas on sõidetud 11 etappi ning hooaja lõpuni jääb veel kolm võidukihutamist. MM-sarja üldliidriks on Ott Tänak, kes on kogunud 210 punkti. Teisel positsioonil on kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier, kes jääb eestlasest maha 17 silmaga. Kolmandal kohal olev Thierry Neuville kaotab eestlasele 30 silmaga.