Miks stardib Soome rallil üha vähem sõitjaid?

"Olen rahul osalejate nimekirja kvaliteediga," sõnas Soome ralli võistluse juhataja Kai Tarkiainen portaalile Rallit.fi. "WRC autosid on ju sama palju kui mullu, aga teistes klassides on toimunud suur langemine. Üheks mõjutajaks on kindlasti see, et tegu on kalli etapiga. Lisaks on siin tõusnud ka kindlustuse hinnad."

"On tore näha, et lisaks Toyotale saadab ka Hyundai ja M-Sport siin starti kolm meest. Siiski on vägagi üllatavad otsused, et Craig Breen on just Hyundais ja Hayden Paddon M-Spordis," jätkas Tarkiainen. "Tegu on nende jaoks ka tänavuse hooaja esimese WRC etapiga."

"Kohal on ka meie omad tipud ehk konkurents tuleb vägev. Ootan väga Teemu Sunineni (M-Sport) etteastet, kellel võimalusi võitmiseks on küll."

Soome ralli sõidetakse 1.-4. augustini, kuhu läheb tiitlit kaitsma MM-sarja üldliider Ott Tänak (Toyota).

Rallit.fi tõi ka välja kõikide sellel sajandil toimunud Soome rallide osavõtjate arvu:

2019: 65 ekipaaži

2018: 67

2017: 61

2016: 76

2015: 84

2014: 77

2013: 96