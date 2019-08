Miks Sebastien Loeb tegelikult ei stardi rallil, mille ta on üheksa korda võitnud?

Loeb, kes on Saksamaa rallil võidutsenud lausa üheksa korda, on tänavu osalenud viiel MM-etapil ning asub üldarvestuses alles 11. kohal. See on ilmselt ka peamiseks põhjuseks, miks tema asemel saadetakse starti MM-sarja viies mees Andreas Mikkelsen. Nimelt saaks Loeb võrreldes Mikkelseniga Saksamaal väga kehva stardipositsiooni.

"Meeskond otsustas Saksamaa etapile viia Andrease (Mikkelsen), kes on teinud järjest kaks suurepärast rallit Itaalias ja Soomes (vastavalt 3. ja 4. koht - toim.) ning kellel on hea stardipositsioon. Me toetame seda valikut täielikult," sõnas Loeb, vahendab Rallit.fi. "Saksamaa ralli pole meie jaoks mitmetel põhjustel valikuks olnud, kuid peamine põhjus on just tingimustes."

45-aastane Loeb peaks Hyundai eest võistlusrajal tagasi olema oktoobri lõpus Kataloonia rallil, kus ta saavutas aasta tagasi Citroeniga kihutades esikoha.

Lisaks Mikkelsenile ja meeskonna esisõitjale Thierry Neuville`ile pääseb Saksamaal Hyundai eest starti Dani Sordo, kes on näidanud tänavu korralikku kiirust ning saavutas Sardiinia etapil ka karjääri teise võidu.

Saksamaa ralli algab 22. augustil.