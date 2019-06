Miks palkas Hyundai Soome ralliks Craig Breeni ja kas tal oleks ka edaspidi lootust?

Nii nagu oli selge Neuville'i ja Mikkelseni startimine, siis samamoodi oli selge, et Sebastien Loeb ja Dani Sordo Soomes kihutada ei soovi. Nii oli pikalt õhus variant, et võimaluse saab 25-aastane soomlane Jari Huttunen. Samas spekuleeriti ka Craig Breeni, Hayden Paddoni ja Mads Östbergi nimedega. Lõpuks tõmbas sellest nelikust kõige pikema kõrre Breen.

Kõige loogilisem oleks olnud iseenesest Paddoni palkamine, kuna mees on Hyundaiga tuttav ja näidanud lisaks ka Soomes korralikku kiirust. Parimaks on tema puhul mullune neljas koht. Östberg on endiselt otsapidi seotud Citroeniga ja Huttunenil pole lihtsalt piisavalt kogemusi. Nii tuli teha valik Paddoni ja Breeni vahel. Lõpuks langes liisk Breeni kasuks.

Autosport vaagiski nüüd põhjuseid, mis kallutasid vaekausi lõpuks iirlase poolele. Väidetavalt oli üheks põhjuseks tõsiasi, et Breen on aastate jooksul Soomes palju sõitnud ja MM-karjääri alguses käis ta just väga tihti meie põhjanaabrite juures kogemusi omandamas. 2009. aasta Soome ralli oli tema teiseks võidukihutamiseks MM-tasemel.

Lisaks on Breen näidanud Soomes väga head kiirust. 2016. aastal tõusis ta seal poodiumi kolmandale astmele. Kokku on Breen üldse kahel korral MM-sarjas poodiumil olnud. Teine säärane olukord leidis aset 2018. aasta Rootsi rallil ehk kokkuvõtvalt sobivad Breenile kiired Skandinaavia teed.