Miks on MM-rallid edasi lükatud, aga mitte tühistatud? "See tundub faktide ilustamisena"

Latvala imestab, miks WRC-sarja promootorid ja Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) räägivad etappide edasi lükkamisest. "Kuhu need rallid viia saaks? Ülejäänud hooaja osas on kalender niigi tihe. Sinna ei saa rohkem rallisid suruda."

"Minu jaoks tundub see ausalt öelda faktide ilustamisena," jätkas 18-kordne MM-etapi võitja. "Ma ei näe võimalust, kuidas saaks etappe veel hooaja lõppu lisada."

Portugali ralli osas näeb Latvala üht varianti. "Muud alternatiivi pole, kui Türgi ralli (24. - 27. september - toim) asemel Portugalis kihutada. Arvan, et Sardiinias ei sõideta tänavu üldse."

Sardiinia ralli ärajäämine on valus löök ka Latvala enda jaoks, kes just Itaalias pidi saama Toyota ridades võimaluse. "Usun, et leian omale asenduse. Olen juba rääkinud Walesi ralli osas ja tahaksin seal sõita," rääkis Latvala, kes tänavu osalenud vaid Rootsi MM-etapil. "Wales tundub nüüd üha tõenäolisem."