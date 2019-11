Mikko Hirvonen: rallimaailm elab üle väga keerulisi aegu

Kuna kuuekordne maailmameister Sébastien Ogier’ on otsustanud tänavuse hooaja järel Citroenist lahkuda, jätab Prantsuse autotootja WRC-ga sootuks hüvasti, sest ei taha ilma tõelise tippsõitjata sarjas jätkata. See tähendab, et MMil jätkab vaid kolm tehasemeeskonda - Toyota, Hyundai ja M-Sport (Ford).

Hirvoneni arvates on olukord rallimaailmas tõsiselt murettekitav. "Mõne aasta eest otsustas Volkswagen lahkuda, ehkki teisel põhjusel. Tänapäeval tundub, et meeskonnad teevad veelgi radikaalsemaid otsuseid. See mäng on päris jõhker,“ sõnas Hirvonen.

39-aastane soomlane avaldas lootust, et tema endine tiimikaaslane Jari-Matti Latvala saab ikkagi võimaluse MM-sarjas jätkata. "See oli tema jaoks keeruline aasta. Auto arendajana on Jari-Matti aga suurepärane. Tal oleks kindlasti nii mõndagi, mida MM-sarjale veel pakkuda," lausus Hirvonen ja lisas, et inimesed on tänapäeval hinnanguid andes väga pealiskaudsed.