Mihkel Raua ennustus: Ott Tänaku filmist saab "Tõde ja õigus 2.0"

Suurfilm "Tõde ja õigus" on juba kinodesse meelitanud üle 240 000 inimese. Raua sõnul saab Tänaku filmist kassamenu mõttes "Tõde ja õigus 2.0".

Raud küsis muu hulgas, kuidas muidu kinnise iseloomu poolest tuntud Tänak üleüldse endast filmi lasi teha?

"Esimene initsiatiiv tuli Markko Märtini poolt. Teades, et ka tema pole telesse kippuv inimene, siis võtsin teda kuulda ja kaalusin ettepanekut. Minu idee oli see, et kui enam 10-20 aastat hiljem ei mäletata, mida ma teinud olen, siis seda oleks positiivne näha. Ma ei oska öelda, kas kõik peaksid selle ära nägema, aga kuna see oli "paketi" hind, siis ma pidin sellega nõus olema," sõnas Tänak.

Kas filmitegijad aeg-ajalt närvidele ei käinud? "Algusest peale käisid. Lõpuks harjusin ära. Katsu ise elada kaameratega hommikust õhtuni!" ei jäänud Tänak vastust võlgu.

Saates tehti juttu ka välkintervjuudest, mida ajakirjanikud pärast rallipäeva ja lõunapausi ajal enne hooldusalasse jõudmist noolivad. "See on rutiinne töö. Ilmselgelt võtab alguses aega, et emotsiooni pealt ka midagi tarka suudaks vastata, sest emotsiooni pealt tuleb väga palju emotsiooni, mida ei ole mõistlik eetrisse lasta. Aga inimene harjub kõigega. Ka kaameraga. See muutub rutiinseks," lisas Toyota piloot.

Mihkel Raud uuris veel, kuidas Tänak oma kaardilugeja Martin Järveojaga, keda ta näeb tihemini kui oma abikaasatki, üldiselt läbi saab.

"Nagu ka abikaasaga on vahel tülisid, nii ka temaga. Kuna veedame rohkem aega, siis seal on tülisid isegi rohkem," rääkis Tänak. "Pigem elame me üksteise peal emotsiooni välja - mina rohkem tema peal kui tema minu peal. Selleks ta seal autos ongi, et vahel tuld kustutada."