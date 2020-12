Mida arvab Sebastien Ogier sellest, et tema uueks bossiks saab Latvala?

"Siin pole kedagi, kes oleks WRC osas nii kirglik ning teaks meie spordiala ajalugu paremini kui Jari-Matti,” kommenteeris Ogier virtuaalsel FIA auhindade pressikonverentsil.

"Ma olen kindel, et ta paneb kogu oma energia sellesse töösse," rääkis Ogier ja lisas: "Ma arvan, et paljude inimeste jaoks oli see uudis üllatuseks, kuid mina arvan, et see saab olema huvitav näha, kuidas asjad uuel aastal minema hakkavad. Meil on alati olnud hea läbisaamine, seega ootan uut aastat juba innuga."

Ogier oli Latvalaga tiimikaaslaseks Volkswageni meeskonnas aastatel 2013-2016.

Latvala kõrval jätkab Toyota spordidirektorina Kaj Lindström. Juhtkonda kuuluvad veel Yuichiro Haruna, kes on Toyota WRC tiimi projektijuht, ja Tom Fowler, kes jätkab tehnilise direktorina.