Michelin Türgi ralli rehvidraamast: süüdi polnud meie, vaid veljed

Rehvitootja Michelini rallimänedžer Arnaud Remy rääkis portaalile DirtFish, et probleem seisnes hoopis velgedes.

"Tegime hommikuste katsete järel põhjaliku analüüsi. 90-95 protsendil kordadest polnud tegu rehvipurunemisega, probleem oli velgedes. Kui velgedes on auk, hakkab õhk välja tulema. Siis jääb rõhku vähemaks ja rehvi ei saa enam kiiresti sõitmiseks kasutada," lausus Remy.

"Ilmselt peaksid võistkonnad vaeva nägema vedrustusega, et see suudaks neelata rohkem energiat. Kui velgedega rehvidele kõva surve peale panna, peab mindagi katki minema. Sellel hommikul läksid katki veljed. Tiimid on meile öelnud, et meie rehvid on nii tugevad, et enam pole vaja neid tugevamaks teha. Muidu hakkaksid autod mujalt lagunema," lisas ta.