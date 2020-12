Mercedese testisõitja jättis Tänaku tiimikaaslase Belgias aasta piloodi tiitlita

"See oli väga eriline aasta. Mitte just selline mootorispordiaasta nagu me harjunud oleme," vahendab BRF.be Mercedese vormel 1 tiimi testisõitja kommentaari.

Belgia autospordi auhindade gala toimus seekord veebipõhiselt (vaata siit!).

Teisele kohale tuli Vandoorne'i järel Monte Carlo ralli võitja ja WRC kokkuvõttes neljas mees Thierry Neuville. Kohad kolmandast viiendani kuulusid Laurens Vanthoorile (Spa 24 tunni sõidu võitja), Maxime Martinile (Le Mansi 24 tunni sõidu klassivõitja) ja Bertrand Baguette'ile (kaks võitu Jaapani Super GT sarjas).

Belgia paremaid autosportlasi valisid kohalikud mootorispordi ajakirjanikud.

Ott Tänaku tiimikaaslane Hyundais, Thierry Neuville valiti Belgia aasta piloodiks 2019. aastal ning on selle au osaliseks kokku saanud kuuel korral, varasemalt 2011., 2013., 2016., 2017. ja 2018. aastal.

28-aastane Vandoorne on aastatel 2016-2018 saanud vormel 1 sarjas teha 41 starti ning kogunud McLareni tiimile 26 punkti. Viimati keeras ta F1 auto rooli Abu Dhabi noorte sõitjate testil 15. detsembril, samas kohas, kus oma esimese testi tegi Red Bulli tänavuse autoga Jüri Vips.