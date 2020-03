Mehhiko rallit juhtiv Ogier: hea päev

"See oli hea päev, ma olen väga rahul, et juhime," sõnas Ogier, kelle edu Teemu Sunineni ees on 13,2 sekundit.

"Hommikused ajad polnud halvad, kuid meie enesekindlus polnud maksimumis. Üritasin end mugavamalt tunda, tegime mõned muudatused seadistuses ning täiendavad kilomeetrid sellel rajakattel aitasid mul enesetunnet parandada ja õhtul oli seis juba parem. Homme (täna) ootab ees järgmine pikk päev. Meil on parim stardikoht, loodan sellest maksimumi võtta," jätkas prantslane.

Ott Tänak võitis reedese päeva esimese kiiruskatse ja tõusis hetkeks ralli liidriks, kuid kaotas järgmisel katsel kivi otsa sõitmisega lõhutud vedrustuse tõttu parimatele poole minutiga. Päeva lõpetas eestlane 4. kohal (+33,4).

Tänane esimene kiiruskatse algab meie aja järgi kell 16.58.