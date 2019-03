Mehhiko ralli on ainukordne, teist sellist võidukihutamist MM-sarjas pole. Eelkõige käib jutt kõrgusest, kus hapnikku on vähem. Jämedalt võttes „sööb” iga kilomeeter taeva poole ära 10% mootori võimsusest. Arvestades et León, mille ümbruses kiiruskatsed toimuvad, asub 1800 meetrit üle merepinna ja puhuti kerkitakse enam kui kilomeeter kõrgemalegi, on võimsuse kadu märgatav.