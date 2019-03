MEHHIKO RALLI OTSEBLOGI | Tänaku autot tabas testikatse esimesel läbimisel tehniline rike, publikukatseks peaks kõik korras olema

Ott Tänaku jaoks on tänavune Mehhiko ralli karjääris märgiline: esimest korda on ta olukorras, kus alustab rallit MM-sarja liidrina, mis tähendab, et reedesel päeval tuleb tal rajale minna kõige esimesena ning teistele teed "puhastada".

Delfi Sport kajastab kogu rallit otseblogis.

Tänane ajakava (Eesti aja järgi, kogu ralli ajakava vaata artikli lõpust):

Neljapäevane võistluspäev

Testikatse - kell 18.00

SS1 Street Stage GTO (1,14 km) - kell 4.08

Mehhiko ralli Tänaku ingliskeelne kommentaar testikatsel juhtunule: https://twitter.com/TGR_WRC/status/1103763750593720325 Jaan Martinson Mehhikost: Tänak sõitis nüüd testikatse läbi, sai kirja 9. aja 3.48,1. Teist korda läbida ei jõudnud, sest aeg sai enne otsa. Enne katsele minemist tehti hooldealas auto korda, viga leiti kiiresti üles. Veel Tänaku testikatsel seisma jäämise ja Järveoja lõpuspurdi järelkajasid: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-mehhikos-miks-pidi-jarveoja-1-9-km-jooksma-ja-koos-tanakuga-ule-tunni-autot-valvama?id=85545657 Testikatse võitis Kris Meeke ajaga 3.44,2. Teine oli Andreas Mikkelsen, kolmas Thierry Neuville. Jaan Martinson raporteerib Mehhikost: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-mehhikos-tanak-sai-ralli-korraldajatelt-eriloa-hiljem-testikatsele-minna?id=85545589 Siin on video Järveoja finišist! https://twitter.com/OfficialWRC/status/1103709854382936064 Mikkelsen sõitis neljandal läbimisel välja seni parima aja. Testikatsel on järjestus teise läbimisega pisut muutunud. Lappi juhtimas Mikkelseni ja Ogieri ees. Shakedowni hetkeseis: Tänak loodab varsti tagasi rajal olla. https://twitter.com/OttTanak/status/1103695475675447298 Järveoja tegi kino: ületas finišijoone joostes ja viskas käed võidukalt taeva poole. "Auto jäi lihtsalt seisma keset sirget. See viiakse hooldusalasse ja siis selgub, milles viga," külas Martini lühikommentaar. Toyota tegi ka ametliku teadaande: https://twitter.com/TGR_WRC/status/1103694018465140738 Jaan Martinson vahendas Mehhikost Toyota peamehaaniku Tom Fowleri kommentaari: "Tänaku autol kadus ühe sensori signaal, mis hoiab mootorit töös. Kui see oleks juhtunud keset rallit, siis oleksime andnud Tänakule juhised, kuidas autot taaskäivitada. Aga kuna tegu oli testikatsega, siis ei hakanud riskima. Toome auto hooldusalasse, vaatame kõik üle ja käivitame auto alles siis. Olen üsna veendunud see pole suur probleem ja esimesel katsel on Tänak kindlasti stardis."Kas ta täna enam testikatsele jõuab, pole teada. Neli meest on testikatse esimest korda läbinud. Meeke'i aeg seni parim - 3.51,4. Ogieril kirjas 3.51,6, Lappil 3.53,1. Meeke ütles juba testikatse esimese läbimise kohta "tricky". Tänak seisvat ikka tee peal. https://twitter.com/TweetByWire/status/1103690809281560576 Ats: See ju hea kui sellised asjad testi katsel juhtuvad Twitteris räägitakse mehaanilisest probleemist. Ärevad teated Tänaku kohta... https://twitter.com/planetemarcus/status/1103689493410971649 Esimesena saab testikatsel aja kirja Thierry Neuville (Hyundai) - 3.58,3. Tänaku kommentaar pärast rajaga tutvumist: https://www.facebook.com/otttanakfanpage/videos/2425534367466041/ https://twitter.com/OttTanak/status/1103679426867445760 https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-mehhikos-ogier-mehhikos-tegutseb-eesti-maffia?id=85535273 https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-citroen-sai-mehhiko-ralli-eel-ootamatu-tagasiloogi-kui-raske-saab-tanakul-ikkagi-olema?id=85529305 https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanakul-pole-mehhikos-seni-sujunud-ehk-nuud?id=85532805 https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-mehhikos-tanak-kui-reedese-paeva-ule-elan-voib-koike-juhtuda?id=85535305 https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-toyota-insenerid-on-kinnitanud-et-jahutusprobleemid-ei-tohiks-meid-mehhikos-segada?id=85526447

Reedene võistluspäev

SS2 El Chocolate 1 (31,57 km) - kell 18.18

SS3 Ortega 1 (17,28 km) - kell 19.16

SS4 Street Stage León 1 (1,11 km) - kell 20.59

Hoolduspaus

SS5 El Chocolate 2 (31,57 km) - kell 23.17

SS6 Ortega 2 (17,28 km) - kell 0.15

SS7 Las Minas 1 (10,72 km) - kell 1.18

SS8 & SS9 V-Power Shell Stage 1 & 2 (2,33 km + 2,33 km) - kell 2.58

Laupäevane võistluspäev

SS10 Guanajuatito 1 (25,90 km) - kell 16.23

SS11 Otates 1 (32,27 km) - kell 18.11

SS12 El Brinco 1 (8,13 km) - kell 19.08

Hoolduspaus