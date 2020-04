Autoralli MM-sarja promootor soovis tänavusel hooajal pidada 14 etappi, aga praegu pole teada, kui mitu korda üldse stardijoonele saab. Juba eelmise aastanumbri sees sai selgeks, et Tšiili ralli jääb tänavu ära. Kui selle võistluse puhul oli põhjus riigis toimuvates rahutustes, siis edaspidi on kalendrit rappinud ülemaailmne koroonakriis. Praeguseks on seetõttu edasi lükatud Argentina, Portugali ja Sardiinia rallid. MM-etappe on aastate jooksul palju ära jäänud, kuid kõige suuremad tagasilöögid pärinevad seni 1974. aastast.