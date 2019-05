Meediamöllu keskmes Ott Tänak: see on liinitöö

Tipptasemel rallimeeste intervjuude kaskaad algab mitu päeva enne MM-ralli starti ning kestab kogu nädalavahetuse. Mida kõrgemal kohal oled, seda rohkem tuleb küsimustele vastata. Küsimused kipuvad aga korduma ning kogenumatel rallisõitjatel on aastatega välja kujunenud oma stampvastused. „Ajaga tekib rutiin ja nii tekivad ka teatud küsimustele teatud vastused,” nendib Ott Tänak ning tunnistab, et pidev intervjuude jagamine on kokkuvõttes üsna tüütu tegevus.

„Eriti tüütu on vastata n-ö lihtsatele küsimustele, sellistele, mida ajakirjanik pole ette valmistanud. Näiteks: kuidas läheb või kuidas auto on… Ilmselgelt pole ajakirjanik sellisel juhul vaeva näinud,” tõdeb Tänak. „Kui aga ajakirjanik on teinud kodutööd ja teda reaalselt huvitab, mis toimub, siis sellistele küsimustele on ka huvitavam vastata.”